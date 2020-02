Coronavirus: Milano, chiese aperte ma nozze e funerali solo con parenti stretti (2)

23 Febbraio 2020 21:07

(Adnkronos) – Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di formazione a livello diocesano. In particolare, la gue giorni di Formazione del clero, prevista presso il Centro pastorale di Seveso (24-25 febbraio) e le tre Assemblee ecclesiali delle zone pastorali (IV-Rho; V-Monza; VII-Sesto San Giovanni).

La Curia arcivescovile sarà aperta la pubblico per erogare i consueti servizi. Si segnala che sarà possibile seguire, nei prossimi giorni, la Celebrazione eucaristica feriale sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre).

