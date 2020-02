Coronavirus: rinviati alla Mediterranea di Reggio Calabria gli incontri con Roberto Vittori

25 Febbraio 2020 09:46

Coronavirus: sono rinviati a data da destinarsi gli incontri in programma all’Università Mediterranea di Reggio Calabria con Roberto Vittori

Per cause di forza maggiore legate al coronavirus, sono rinviati a data da destinarsi gli incontri in programma all’Università Mediterranea di Reggio Calabria nei giorni 27 e 28 febbraio “UNIverso lo spazio” con la presenza dell’astronauta Roberto Vittori.

