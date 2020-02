Coronavirus: Marattin, ‘bene Sassoli, per riforma 2016 bastava un sì’

26 Febbraio 2020 15:35

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Accogliamo con molto favore la coraggiosa riflessione del presidente del Parlamento europeo Sassoli. Il presidente e tutti i più acuti osservatori ricorderanno che la riforma costituzionale del governo Renzi nel 2016 rimodulava le competenze tra Stato e Regioni e prevedeva un accentramento della tutela della salute a livello nazionale. Se quella riforma fosse entrata in vigore oggi il governo avrebbe potuto gestire l’azione in modo omogeneo su tutte le regioni. Bastava un s씝. Lo dichiara Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva.

‘Ora, nello spirito di guardare avanti e non indietro, speriamo che questa e tante altre riforme istituzionali di cui il Paese ha bisogno possano tornare a essere discusse con serenità e nell’esclusivo interesse della nazione”, conclude.

