Coronavirus a Reggio Calabria: rinviata la presentazione della campagna di sensibilizzazione “Magnifico Donare”

23 Febbraio 2020 16:14

Reggio Calabria: l’incontro di presentazione della campagna di sensibilizzazione “Magnifico Donare” che si sarebbe dovuto tenere domani 24 febbraio a Palazzo San Giorgio è stato rinviato a data da definirsi

L’incontro di presentazione della campagna di sensibilizzazione “Magnifico Donare” che si sarebbe dovuto tenere a Reggio Calabria domani 24 febbraio alle ore 17.30 a Palazzo San Giorgio – Sala dei Lampadari, in Piazza Italia 1, è stato rinviato a data da definirsi. I promotori della campagna AIPaSiM e UNITED insieme ad AVIS, con rammarico, hanno ritenuto opportuno rinviare l’evento come misura precauzionale a seguito degli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la diffusione del Coronavirus in Italia e le misure di sicurezza predisposte dal Governo. L’evento avrebbe infatti comportato lo spostamento di persone con basse difese immunitarie e quindi maggiormente esposte a eventuali contagi virali.

