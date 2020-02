6 Febbraio 2020 22:26

Coronavirus: primo italiano positivo al terribile virus che si è sviluppato in Cina

Primo italiano positivo al Coronavirus, il terribile virus che si è sviluppato in Cina e che ha provocato numerosi morti. Il connazionale colpito è uno dei 56 rientrati da Wuhan. “Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso”, comunica la Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

