26 Febbraio 2020 13:47

Allarme Coronavirus in Italia: tanti gli audio satirici che stanno girando sui social in queste ore

Sono tanti gli audio satirici che stanno girando in queste ore in Italia a causa dell’allarme Coronavirus. Già ieri avevamo pubblicato un resoconto di alcuni simpatici audio, oggi ne arrivano altri, non potevano mancare quelli ideati dai napoletani “accatatevi u tamponi positivo, vendo tampone positivo al Coronavirus. Con 50 euro vi fate 14 giorni acasa”.

Valuta questo articolo