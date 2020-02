Coronavirus, a lavoro per il rimpatrio dei 35 italiani bloccati sulla nave da crociera in Giappone: ipotesi volo la prossima settimana

16 Febbraio 2020 14:00

Coronavirus: si lavora per il rientro dei 35 italiani sulla Diamond Princess, saranno messi in quaratena

Farnesina, Protezione Civile e ministeri della Difesa e della Salute sono al lavoro per organizzare il rimpatrio dei 35 italiani ancora bloccati a bordo della crociera Diamond Princess in Giappone. L’ipotesi è di riuscire a far partire il volo per il rimpatrio in tempi brevi, forse entro la settimana. Non è ancora stato chiarito se, come è stato finora, si utilizzerà un volo militare. I 35 italiani quando rientreranno in Italia, dovranno trascorrere un periodo di osservazione in quarantena di 14 giorni: la procedura ricalca quella già seguita per gli italiani di ritorno da Wuhan.

Valuta questo articolo