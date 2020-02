Emergenza Coronavirus in Italia, il bilancio aggiornato: 650 contagi e altri 3 morti

27 Febbraio 2020 21:44

Sono saliti a 650 i positivi al Coronavirus in Italia, si registrano poi altri tre morti in Lombardia

Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. Il bilancio aggiornato parla di 650 positivi totali al virus in Italia mentre i decessi nella giornata di oggi sono stati tre. Ma ci sono anche notizie positive: sono guariti i 45. “Tutto è nella norma, non c’è nessuna criticità nella zona rossa”, ha detto Borrelli. “Il Dipartimento ha reso disponibile e stanno arrivando oltre 35 mila mascherine in Emilia Romagna Piemonte, Lombardia e Veneto”, prosegue il capo dipartimento della protezione civile.

Nel dettaglio, i casi accertati di Coronavirus sono:

Lombardia 403 casi

Veneto 111 casi

Emilia –Romagna 97 casi

Liguria 19 casi

Sicilia 4 casi

Marche 3 casi

Lazio 3 casi

Campania 3 casi

Piemonte 2 casi

Toscana 2 casi

Abruzzo 1 caso

Puglia 1 caso

Provincia autonoma di Bolzano 1 caso

