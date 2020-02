Coronavirus, aumenta il numero dei contagiati in Italia: sono 14 in Lombardia e 2 in Veneto

21 Febbraio 2020 18:53

Coronavirus in Italia, il numero dei contagiati aumenta: sono 14 in Lombardia e 2 in Veneto. Anche 5 medici positivi

Si registrano altri casi di coronavirus in Italia: difatti sarebbero 14 i contagiati in Lombardia e due in Veneto. I due sono già stati isolati in ospedale e si attendono ora gli esiti di un secondo test a cui sono stati sottoposti. In Lombardia risultano contagiati dal coronavirus il paziente 38enne, la moglie incinta, il figlio di un barista di Castiglione d’Adda, tre clienti del bar; sono inoltre risultate positive altre otto persone, fra cui 5 operatori sanitari e tre pazienti dell’ospedale di Codogno dove erano stati ricoverati i primi risultati contagiati.

L’assessorato alla Sanità: “in Piemonte non ci sono casi positivi al coronavirus”

“Al momento in Piemonte non si sono riscontrati casi di positività al virus. Alle aziende sanitarie sono state ribadite le indicazioni dei protocolli internazionali e ministeriali riferite all’evolversi della situazione”. E’ quanto comunica l’Assessorato regionale alla Sanità piemontese.

Coronavirus, Speranza: “ci sono verifiche in corso”

“Ci sono delle verifiche in corso“. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto a chi gli aveva chiesto di confermare i due nuovi casi di Coronavirus che si sarebbero registrati in Veneto

Coronavirus, Siclari: “applicare misure drastiche”

“Coronavirus? Oggi è diverso da ieri. Serve coraggio per adottare misure drastiche per almeno 2 mesi. L’emergenza è approdata in Italia ed è segnata dalla presenza di casi di trasmissione secondaria dell’infezione, come quelli rilevati in Lombardia”. Per il senatore forzista Marco Siclari la “quarantena deve essere obbligatoria per diversi casi, per esempio: tutti coloro che sono entrati in contatto con il 38enne italiano, tutti coloro che stanno rientrando dalla Cina, tutti coloro che negli ultimi 15 giorni sono rientrati dalla Cina e tutti coloro che arrivano dall’Africa. Urge rendere obbligatorio in aereo, sulle navi, in treno, il questionario, sul quale ho lavorato personalmente, per conoscere prima che arrivino in Europa ed in Italia, lo stato di salute, come e dove hanno trascorso gli ultimi 30 giorni tutti i viaggiatori (se cono stati Cina o a contatto con viaggiatori andati in Cina come accaduto al 38 enne italiano e al giovane tedesco in Germania) per identificare eventuale soggetto a rischio”, ha concluso il senatore Siclari.

