Coronavirus in Italia, il bilancio aggiornato: 1.128 contagi, 29 morti e 50 persone guarite

29 Febbraio 2020 18:30

Il Coronavirus ha fatto altri 8 morti in un giorno in Italia: il bilancio giornaliero peggiore dall’inizio dell’epidemia

Il bilancio aggiornato dei casi e dei morti di Coronavirus in Italia cresce drammaticamente. L’ultimo bilancio ufficiale reso noto dal commissario all’emergenza, Angelo Borrelli, parla di 1.128 contagi, 29 morti e 50 persone guarite. Oggi ci sono stati 6 morti in Lombardia e 2 in Emilia Romagna.

Coronavirus: scuole ancora chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sino all’8 marzo

Scuole ancora chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per una settimana, fino all’8 marzo per via dell’emergenza Coronavirus. Nella riunione tra i rappresentanti delle regioni ed il governo si è discusso soprattutto della ripresa o meno delle lezioni, sospese già da una settimana.

