Coronavirus: in Italia 5 morti e 219 contagiati, 23 in gravi condizioni

24 Febbraio 2020 12:26

Coronavirus, la situazione precipita: salgono a 5 le vittime in Italia

La situazione del Coronavirus in Italia sta precipitando. “Sono 219 i contagiati e 5 i deceduti, si e’ aggiunto da pochissimo un decesso in Lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi“. Cosi’ il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

I contagiati complessivamente sono 219, compresi i 5 morti e un giovane considerato guarito. Gli altri 213 contagiati con il Coronavirus in corso sono così suddivisi:

99 ricoverati con sintomi

23 ricoverati in terapia intensiva, in gravi condizioni

91 in quarantena domiciliare, perchè non hanno complicazioni

Sui territori al momento sono confermati i due focolai nel lodigiano e nel padovano. Il numero dei contagiati è così suddiviso:

Lombardia 167

Veneto 27

Emilia Romagna 18

Piemonte 4

Lazio 3

