Coronavirus, è emergenza: “il virus fa morire 100 volte di più della normale influenza”

24 Febbraio 2020 15:47

Parla il Presidente della società Italiana di Medicina Generale Dott. Cricelli: “il coronavirus fa morire 100 volte di più della normale influenza, per questo siamo particolarmente allarmati. Questa malattia non l’avevamo mai vista prima”

Il Dott. Claudio Cricelli, Presidente SIMG – Società Italiana di Medicina Generale, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, per parlare dei rischi del coronavirus nel nostro paese.

“Siamo chiari, il coronavirus non appartiene ai ceppi di influenza che conosciamo. E’ un virus nuovo, seppur noto, ma questa malattia non l’avevamo mai vista prima”, afferma Cricelli. “Abbiamo visto la SARS, la MERS – prosegue– che erano cugine o sorelle di questa che è appunto qualcosa di nuovo. Perché è diversa dall’influenza e perché c’è tanto più allarme? Innanzitutto perché l’influenza è legata a ceppi virali che conosciamo benissimo e con largo anticipo rispetto all’arrivo dell’epidemia prepariamo il vaccino e lo somministriamo a milioni di persone, è chiaro dunque che l’influenza fa paura nei non vaccinati perché fa ammalare con tutti i relativi rischi”. “Il coronavirus è dunque qualcosa di nuovo, non esiste un vaccino, non sta arrivando un vaccino perché ci vuole tanto tempo per farlo, non si può somministrare un vaccino che non è stato sperimentato che poi ti fa più male della malattia. Terzo punto, esistono dei farmaci per curare il coronavirus? No, ma non ce ne sono nemmeno per l’influenza. L’influenza uccide spesso per complicanze ma sono relativamente pochi i morti rispetto alle milioni di persone che si ammalano di influenza. Pochi migliaia rispetto a milioni di ammalati. Cosa accade con il Covid-19? Abbiamo in Cina il 3 – 3,5% di deceduti rispetto a qualche centinaia di migliaia di persone infette. Questa è una malattia che fa morire, e che da insufficienza respiratoria grave, cento volte più dell’influenza. Se andassimo al numero di infetti dell’influenza avremmo tanti deceduti in più, per questo siamo particolarmente allarmati, insieme alla mancanza di vaccino faccia lei il conto se è giustificato o no l’allarme”, conclude.

