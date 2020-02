Coronavirus in Sicilia, ecco l’ordinanza della Regione: pulizia straordinaria dei mezzi pubblici e disinfettanti per le mani nei locali aperti al pubblico

26 Febbraio 2020 19:23

Coronavirus in Sicilia, arriva l’ordinanza del governo regionale con le misure di prevenzione

Il Governatore della Sicilia ha emesso un’ordinanza per fronteggiare il rischio contagio da Coronavirus in Sicilia. L’ordinanza, di quattro pagine, prevede la pulizia straordinaria sui mezzi pubblici, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani negli uffici pubblici e sanitari, la promozione di informazioni sulle misure di prevenzione igenico sanitarie. Tra le misure previste: “Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute”. E ancora: “nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle aree di accesso a strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”. Il governo regionale indica poi delle misure per le aziende di trasporto pubblico che “devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi”. Sul monitoraggio dell’isolamento si legge: “L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto”.

