28 Febbraio 2020 23:10

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Nel decreto sul Coronavirus approvato in Cdm, spunta anche una norma ‘salva anno scolastico’, targata ministero dell’Istruzione, per evitare che gli studenti perdano un intero anno se la chiusura delle scuole dovesse protrarsi.’La misura, a quanto si apprende, conterebbe una deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico.

Valuta questo articolo