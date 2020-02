Coronavirus, Guarascio: “dal sindaco di Lamezia silenzio inopportuno e nessuna indicazione ai cittadini”

24 Febbraio 2020 21:16

“In queste ore di particolare preoccupazione ed emergenza nel nostro Paese, mentre tutti in sindaci della Calabria intervengono e danno anche indicazioni, devo purtroppo constatare che il primo cittadino di Lamezia Terme continua a rimanere in silenzio come se nulla stesse accadendo”. È quanto afferma il consigliere comunale nonché capogruppo di Nuova Era, Eugenio Guarascio. “Eppure, Lamezia è la porta della Calabria dove insistono l’aeroporto, la stazione centrale e lo snodo autostradale. E il sindaco che fa? Ci chiediamo tutti in queste ore. Ora al di là delle disposizioni ministeriali e delle linee guida del Governo, ritengo – prosegue Guarascio – che un sindaco avendo anche responsabilità in materia di sanità cittadina, dovrebbe vigilare a tutela dei cittadini e anche degli operatori che lavorano allo scalo, alla stazione ferroviaria e in tutti gli altri punti di grande comunicazione”.

