Coronavirus, gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria si blindano per evitare il contagio: sospese le visite

29 Febbraio 2020 16:12

Reggio Calabria, agli Ospedali Riuniti sono state sospese le visite per il rischio del diffondersi dell’epidemia di Coronavirus

Il Coronavirus non è ancora arrivato a Reggio e in Calabria, o almeno non abbiamo evidenze scientifiche che sia già in circolazione nella nostra Regione in quanto non ci sono casi positivi. Ma le strutture sanitarie si stanno organizzando, coordinate dalle autorità competenti, per prevenire e contrastare l’emergenza. Su ordinanza della Regione Calabria, infatti, i volontari della protezione civile stanno montando delle tende da campo fuori dagli Ospedali per dedicare un’area apposita ai controlli e alle analisi dei casi sospetti di Coronavirus, in modo da non intasare ed evitare il diffondersi del nuovo virus nei Pronto Soccorso. Oggi, inoltre, gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria si sono blindati: sono state sospese le visite di parenti, amici e familiari delle persone ricoverate e non possono nè entrare nè stazionare nella struttura persone provenienti dalle zone rosse in cui è stata imposta la quarantena del Veneto e della Lombardia. Un provvedimento preventivo e cautelativo per evitare che il Coronavirus si possa diffondere anche in riva allo Stretto.

In queste ore, inoltre, all’interno della struttura i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari stanno seguendo dei corsi di formazione che li preparano al melgio per fronteggiare l’eventuale emergenza.

Valuta questo articolo