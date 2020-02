Coronavirus, Ghirelli: “Girone C mai in discussione, ma le cose possono cambiare in ogni momento. Su Catanzaro-Reggina…”

25 Febbraio 2020 11:57

Coronavirus – Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è intervenuto a ‘Buongiorno Reggina’, sui canali ufficiali del club

Coronavirus – Ai microfoni di ‘Buongiorno Reggina’, sul canale ufficiale del club, è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per parlare dell’emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio. Gironi A e B di Serie C si fermano per due turni, quello meridionale non subisce per ora novità di calendario.

“Il girone C non è mai stato in discussione – ha detto Ghirelli – Abbiamo riprogrammato tutte le partite nelle 7 regioni che hanno problemi. È stata affrontata la questione porte chiuse. Si utilizzerà solo nel caso in cui ci saranno problemi gravi. Non vorrei utilizzare questa scelta perché il calcio senza tifosi non è sport. Poi perché il problema di non aver pubblico mette in difficoltà le società, essendo una importante fonte di introiti. Non si sottovaluta nessun aspetto, la salute è al primo posto. Il calcio e lo sport vengono molto dopo. Non dobbiamo accelerare i processi di paura, vista la nostra grande forza mediatica. Governo, scienziati e membri del coni, Figc e leghe, ognuno sta facendo al meglio il proprio lavoro. Catanzaro-Reggina? Al momento la gara è programmata per domani sera, ma le cose possono cambiare in ogni momento, la situazione è monitorata a vista”.

