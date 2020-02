29 Febbraio 2020 14:35

Coronavirus: emergenza in Germania, 185 alunni di una scuola elementare in quarantena. Una dipendente risulta positiva ai test

185 bambini di una scuola elementare in Germania, a Bonn, sono stati messi in quarantena. Secondo la Bild, la misura si è resa necessaria dal momento che una dipendente dell’istituto è risultata positiva ai test sul coronavirus. La scuola resterà chiusa da lunedì per due settimane.

