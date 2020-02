25 Febbraio 2020 19:29

(Adnkronos) – “Manifestiamo la massima vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite, alle famiglie delle vittime e dei contagiati, ma anche ai sindaci, agli assessori, ai governatori delle Regioni coinvolte, ai medici e al personale sanitario, alle associazioni di volontariato, alle Forze dell’Ordine. Il caso coronavirus -ha concluso Gelmini- non può essere utilizzato in nessun modo per sottrarre competenze e poteri alle Regioni”.

