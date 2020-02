23 Febbraio 2020 10:29

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Io penso che si debba esser cauti nel dire di sì ma anche nel dire di no”. Lo dice il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a Skytg24 sul premier Giuseppe Conte e la decisione di non interrompere Schengen. “Qualche controllo maggiore, qualche attenzione in più alle frontiere… come avrebbe dovuto essere fatta anche nel passato quando sollecitavamo misure di queste genere. Non lo dico per fare polemica ma qualche attenzione va posta”.

