Coronavirus: Fontana in video inizia isolamento indossando mascherina, ‘proteggo i lombardi’

26 Febbraio 2020 22:40

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – E’ risultato negativo al test per il coronavirus, ma nella possibilità di diventare positivo nei prossimi giorni si mette in autoisolamento per due settimane. E inizia l’isolamento indossando una mascherina sanitaria. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annuncia in un video sulla sua pagina Facebook che una sua collaboratrice è risultata positiva al coronavirus e che per tutelare gli altri inizia due settimane di autoisolamento.

“Oggi ho già passato la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa essere contagiato da me, semmai dovessi ‘positivizzarmi’, se nei prossimi giorni dovessi essere contagiato da questo virus”, racconta in video. “Quindi -dice indossando una mascherina- quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi. Sono sempre io, anche se sono pronto a difendere tutti i lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione”.

“Ma io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo, perché sono convinto che con l’impegno che stiamo mettendo noi e tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla e tornare a vivere in modo assolutamente tranquillo”, conclude il presidente della Regione Lombardia.

