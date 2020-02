Coronavirus, si ferma anche la Serie C: rinviate due giornate dei gironi A e B

24 Febbraio 2020 13:27

Anche la Serie C ferma i campionati: a causa dei numerosi contagi di coronavirus sono state rinviate due giornate nei gironi A e B

Non solo la Serie A, a causa del coronavirus si ferma anche la Serie C. I numerosi casi contagio che si sono verificati nel nord Italia hanno costretto le autorità a prevenire una possibile e ancora maggiore diffusione. “Preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro dispone il rinvio delle gare relative alla 9ª e 10ª giornata di ritorno del campionato Serie C – è quanto si legge nella nota ufficiale – . Le gare saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020. Si precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale”. Non interessato ancora il raggruppamento meridionale, ma la situazione resta sotto osservazione.

Valuta questo articolo