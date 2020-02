28 Febbraio 2020 13:17

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Marianna Mazzucato nominata nello staff di Giuseppe Conte per il rilancio dell’economia. Servono le migliori competenze in campo e un forte investimento dell’Italia e dell’Europa per fermare il #coronavirus virus, risanare l’economia, scongiurare un nuovo 2008”. Lo scrive su twitter Valeria Fedeli del Pd.

Valuta questo articolo