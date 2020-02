Coronavirus: “errore procedurale” sulla Diamond Princess, una ventina di passeggeri è sbarcata senza aver fatto il test

22 Febbraio 2020 14:43

23 passeggeri che erano a bordo della Diamond Princess sono scesi dalla nave ma non sono stati sottoposti al test per il Coronavirus

A causa di errori procedurali, ben 23 passeggeri che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sono sbarcati senza essere stati sottoposti al test per il Coronavirus. Lo rende noto il ministro della Sanità Giapponese. Si sarebbe trattato di un errore procedurale. Il ministro ha spiegato che le 23 persone sono state sottoposti al test prima dell’inizio della quarantena il 5 febbraio, ma sono stati autorizzati a lasciare la nave mercoledì e giovedì senza essere nuovamente sottoposti al test. Da allora 3 di loro da allora sono risultati negativi e la maggior parte degli altri ha accettato di essere sottoposti a test. Il Ministro giapponese ha spiegato che i funzionari hanno rintracciato tutti e 23 i passeggeri e hanno chiesto loro di mettersi in quarantena volontaria a casa per 14 giorni. Sulla Diamond Princess, messa in quarantena a Yokohama, vicino a Tokyo, sono stati riscontrati 634 contagi.

