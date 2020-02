Emergenza Coronavirus: ecco le direttive per i dipendenti del Consiglio Regionale della Calabria [INFO e DETTAGLI]

28 Febbraio 2020 12:29

Emergenza Coronavirus: ecco le disposizioni i dipendenti regionali del Consiglio regionale ed al personale delle strutture speciali dei consiglieri regionali

Il dirigente del Settore Risorse Umane del Consiglio Regionale della Calabria, Antonio Cortellaro, dirama, su disposizione del segretario generale dell’ente, le disposizioni ai dipendenti regionali del Consiglio regionale ed al personale delle strutture speciali dei consiglieri regionali in merito all’emrgenza coronavirus: “si premette che gli uffici di questa Amministrazione continueranno a operare normalmente con i consueti orari al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali. I dipendenti del Consiglio regionale e in generale coloro che operano a diverso titolo presso questo Ente, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6 o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’Ufficio Segreteria del Settore Risorse umane, anche per la conseguente informativa all’autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute sul luogo di lavoro. Riguardo al paragrafo 5 della Direttiva, i dipendenti, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento, sono invitati a fruire del servizio mensa attraverso una “turnazione”, e quindi preferibilmente nelle seguenti fasce: dalle ore 12.30 alle ore 13.30, il personale collocato ai piani terzo, quarto e quinto; dalle ore 13.30 alle ore 14.30, il restante personale. Si raccomanda ai destinatari della presente la scrupolosa osservanza della Direttiva e in modo particolare delle indicazioni e raccomandazioni contenute al paragrafo 9. Ulteriori comunicazioni potranno essere diramate in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria o in caso di eventuali novità normative”.

