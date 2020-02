Coronavirus: rinviate le Master Class e gli altri appuntamenti del Gomalan Brass Quintet insieme all’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra”

26 Febbraio 2020 17:06

L’Associazione Culturale ‘Nicola Spadaro’ di Delianuova, d’intesa con il Gomalan Brass Quintet, comunica che, a causa dell’emergenza nazionale del Coronavirus, non sarà possibile tenere le Master Class e la Registrazione già programmate

L’Associazione Culturale ‘Nicola Spadaro’ di Delianuova, d’intesa con il Gomalan Brass Quintet, comunica che, “a causa dell’emergenza nazionale del ‘Coronavirus’, non sarà possibile tenere le Master Class e la Registrazione già programmate per i giorni 29 febbraio e 01, 02, 03 e 04 marzo. In considerazione, però, della rilevanza musicale e culturale dei predetti impegni nonché della rinnovata disponibilità del Gomalan Brass Quintet, che ringraziamo, i predetti appuntamenti vengono riprogrammati per i giorni 27, 28, 29, 30 giugno e 01 luglio 2020. Rimane, anche, confermato il concerto di presentazione del CD, che, però, sarà tenuto dallo stesso Gruppo nella prima decade di novembre al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria”.

Valuta questo articolo