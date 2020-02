Coronavirus, circa 79 mila contagiati nel mondo e 2.465 vittime: è allarme in Italia e Corea del Sud [DATI]

23 Febbraio 2020 17:11

Coronavirus, è caos in tutto il mondo con circa 79 mila contagiati e 2.465 vittime. Tutti i dati aggiornati paese per paese

E’ caos nel mondo per il diffondersi del coronavirus. Oltre la Cina, il virus si è diffuso in una trentina di paesi. Complessivamente nel mondo sono 78.872 i casi accertati finora e 2.465 i decessi. E’ preoccupante la situazione in Corea del Sud e Italia dove sono state prese decisioni drastiche.

Ecco il numero dei contagi e delle vittime in vari paesi del mondo:

Cina “continentale” : 76.936 contagi – 2.442 morti

: 76.936 contagi – 2.442 morti Giappone : 751 contagi – 3 morti

: 751 contagi – 3 morti Corea del Sud : 602 contagi – 5 morti

: 602 contagi – 5 morti Italia : 132 contagi – 2 morti

: 132 contagi – 2 morti Singapore : 89 contagi

: 89 contagi Hong Kong : 74 contagi – 2 morti

: 74 contagi – 2 morti Iran : 43 contagi – 8 morti

: 43 contagi – 8 morti Thailandia : 35 contagi

: 35 contagi Stati Uniti : 35 contagi

: 35 contagi Taiwan : 28 contagi – 1 morto

: 28 contagi – 1 morto Australia : 23 contagi

: 23 contagi Malaysia : 22 contagi

: 22 contagi Germania : 16 contagi

: 16 contagi Vietnam : 16 contagi

: 16 contagi Francia : 12 contagi – 1 morto

: 12 contagi – 1 morto Emirati Arabi Uniti : 11 contagi

: 11 contagi Macao : 10 contagi

: 10 contagi Canada : 9 contagi

: 9 contagi Regno Unito : 9 contagi

: 9 contagi Filippine : 3 contagi – 1 morto

: 3 contagi – 1 morto India : 3 contagi

: 3 contagi Russia : 2 contagi

: 2 contagi Spagna : 2 contagi

: 2 contagi Belgio : 1 contagio

: 1 contagio Cambogia : 1 contagio

: 1 contagio Egitto : 1 contagio

: 1 contagio Finlandia : 1 contagio

: 1 contagio Israele : 1 contagio

: 1 contagio Libano : 1 contagio

: 1 contagio Nepal : 1 contagio

: 1 contagio Sri Lanka : 1 contagio

: 1 contagio Svezia: 1 contagio.

Valuta questo articolo