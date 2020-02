25 Febbraio 2020 10:12

Coronavirus: la Corea del Sud diventa il Paese col maggior numero di contagi dopo la Cina e Hong Kong chiude le frontiere

Coronavirus– La Corea del Sud è il Paese con il maggior numero di contagi dopo la Cina, e, per tale motivo, Hong Kong ha deciso di chiudere le frontiere a chi arriva dal Paese. Il segretario alla Sicurezza dell’ex colonia britannica, John Lee, ha precisato che potranno rientrare solo i residenti di Hong Kong ma che saranno messi in quarantena per due settimane. Ad Hong Kong sono stati registrati 79 casi e due morti.

