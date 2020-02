Coronavirus, contrordine dall’Università di Messina: riprendono gli esami, lezioni al via da marzo

26 Febbraio 2020 16:36

Disposto il regolare svolgimento degli esami e delle lezioni all’Università di Messina

Tenendo conto delle indicazioni pervenute in data odierna dalle Autorità nazionali e regionali, in particolare con la nota del Miur sulla gestione delle emergenze da infezione da Covid-19, e al fine di consentire, per quanto possibile, il regolare svolgimento del calendario accademico, l’Università di Messina, a parziale modifica di quanto già disposto con nota del Rettore ieri, autorizza lo svolgimento degli esami di profitto previsti nella sessione di febbraio/marzo. Le lezioni, così come da calendario, riprenderanno regolarmente il 9 marzo 2020 in tutte le sedi dell’Ateneo, comprese quelle decentrate.

