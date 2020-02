Coronavirus, Conte a sindaci e famiglie: “il governo non vi lascia soli”

28 Febbraio 2020 22:28

Coronavirus, Conte: “oggi ho avuto la possibilità di parlare, in videocollegamento, con alcuni sindaci e alcune famiglie della zona rossa del lodigiano”

“Oggi ho avuto la possibilità di parlare, in videocollegamento, con alcuni sindaci e alcune famiglie della zona rossa del lodigiano”. E’ quanto scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook. “Insieme al ministro Guerini, al viceministro Sileri e al capo della Protezione civile Borrelli, abbiamo voluto raccogliere, in particolare, lo stato d’animo di due famiglie di Codogno e di Terranova dei Passerini. A loro abbiamo espresso vicinanza e sostegno, lanciando un messaggio chiaro: il Governo unito non vi lascerà soli“, conclude.

