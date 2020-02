Coronavirus: 4 bambini contagiati in Lombardia

26 Febbraio 2020 10:46

Emergenza Coronavirus: nuovi contagi in Lombardia e Veneto, tra cui 4 minori

Prosegue l’emergenza Coronavirus nel Nord Italia. E’ arrivato a 259 il numero di contagiati in Lombardia e “per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera”, è quanto ha afferma alla trasmissione Omnibus il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all’ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. “In Veneto abbiamo 13 contagiati in più rispetto a ieri. In tutto sono 58 i casi e due persone hanno perso la vita”, è quanto ha affermato il presidente della Regione, Luca Zaia, alla trasmissione Uno Mattina.

