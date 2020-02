27 Febbraio 2020 09:21

Coronavirus, parla l’attore comico in isolamento a Codogno: “è un continuo avanti e indietro della Croce Rossa anche di notte. Questa storia a me ha già cambiato, perché io avevo già tante fobie, adesso ho anche la fobia di lavarmi le mani 25 volte al giorno”

Maurizio Milani, comico e attore teatrale, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

A causa dell’emergenza Coronavirus, Milani si trova in isolamento a Codogno. “Comincerò a scherzarci su quando sarà finita la cosa, adesso non riesco perché è un continuo avanti e indietro della Croce Rossa anche di notte –ha affermato Milani-. Avevo pensato in questo periodo di quarantena di sfruttare meglio il tempo prendendo ad esempio gli orecchioni che non ho mai preso da bambino. Questa storia a me ha già cambiato, perché io avevo già tante fobie, adesso ho anche la fobia di lavarmi le mani 25 volte al giorno. Inoltre mi è passata la compulsione di andare a giocare alle macchinette visto che i bar sono tutti chiusi. Non avendo più quella compulsione lì mi sono buttato sulla compulsione del lavaggio seriale delle mani. I primi giorni era difficoltoso fare approvvigionamento perché la gente, pensando di rimanere in casa dei mesi, faceva incetta di prodotti di prima necessità. Adesso c’è da aspettare un quarto d’ora per entrare nel supermercato perché si entra poco alla volta con le mascherine indossate. Mancano le sigarette. Io non fumo, ma c’è un mio amico che fuma e non può comprarle perché i tabaccai sono chiusi e i distributori automatici vuoti. Due domeniche fa sono venuti gli sbandieratori di La Spezia a fare il carnevale, sono stati qua 2-3 ore. Il prefetto di La Spezia li ha richiamati 3 giorni fa e messi in quarantena. Si parte dal presupposto che tutti siano infetti. Non penso che tutti noi 50mila di Codogno abbiamo il virus. Probabilmente all’ospedale sono stati molto coscienziosi perché potevano nascondere tutto sotto il tappeto dicendo che quel ragazzo aveva la polmonite. Negli altri Paesi secondo me hanno fatto così perché sapevano che altrimenti sarebbe successo quello che sta succedendo da noi, cioè che crolla l’economia. Adesso in Danimarca uno è risultato positivo al Coronavirus e ha detto di essere stato a Codogno, ma noi qui di turisti non ne abbiamo, noi qui viviamo di agricoltura. A me sembra strano che i focolai siano qui e a Vo’, è un po’ come dire che in tutto l’universo la vita sulla Terra è solo a Codogno. Abbiamo vinto il biglietto della lotteria al contrario. L’ospedale di Codogno ha salvato la vita varie volte a mio padre, quando invece mi dicevano di portarlo a Milano. L’ospedale di Codogno è sempre stato un punto di eccellenza del territorio, mi dispiace che venga denigrato”.

