21 Febbraio 2020 12:41

Coronavirus: circa 2.500 persone arrivate a Mosca dalla Cina hanno ricevuto l’ordine di restare in quarantena. Due morti in Iran

E’ caos nel mondo per il virus proveniente dalla Cina. Ci sono altri due morti in Iran per il nuovo coronavirus tra i 13 nuovi casi di contagio registrati nel Paese. Lo rendono noto fonti di Teheran. Circa 2.500 persone arrivate a Mosca dalla Cina hanno ricevuto l’ordine di restare in quarantena per il coronavirus, è quanto ha detto sindaco di Mosca Serghei Sobyanin.

