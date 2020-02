Coronavirus: il bilancio aggiornato, oltre 2 mila morti in Cina

19 Febbraio 2020 10:20

Sono 2.004 i morti causati in Cina dal Coronavirus: il dato ufficiale è stato confermato dalla Commissione nazionale cinese per la salute secondo cui i contagi sono 74.185

La Commissione nazionale cinese per la salute ha diramato i dati ufficiali: sono 2.004 i morti causati in Cina dal coronavirus mentre i contagi sono 74.185. Nel rapporto giornaliero si precisa inoltre che ad oggi 574.418 pazienti a stretto contatto con gli infetti sono stati monitorati dal punto di vista medico: di questi, 135.881 rimangono sotto osservazione. Il numero di persone guarite ieri dal Coronavirus e dimesse dagli ospedali in Cina si è attestato a 1.824, superando per la prima volta quello dei nuovi casi accertati di 1.749.

