27 Febbraio 2020 15:57

Coronavirus, a Catania satira sull’uso dell’amuchina per evitare il contagio del Covit 19

Per evitare il contagio del Coronavirus, tutti gli esperti immunologi stanno dicendo di lavare sempre le mani e non metterle in bocca e di fare attenzione a rispettare quelle che sono le regole base del contagio dei virus anche per una semplice influenza. A Catania oggi è stato registrato il primo caso positivo e da quel momento gli audio di satira sono partiti a più non posso.

