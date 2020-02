Emergenza Coronavirus, oltre 77mila casi confermati: il numero di morti sale a 2360

22 Febbraio 2020 15:08

L’allarme coronavirus è globale: i morti sono aumentati a 2.360, inclusi 2.345 decessi nella Cina continentale

Salgono a 2360 i decessi dovuti al Coronavirus Codiv-19, inclusi 2.345 decessi nella Cina continentale: lo ha reso noto la Commissione sanitaria cinese. Nella provincia di Hubei le morti registrate sono 2250. Il numero totale di casi confermati è aumentato a oltre 77mila.

“Al di fuori della Cina, al momento ci sono 1200 casi in 26 paesi, con 8 morti. Come sapete, esiste un caso confermato nel continente africano, in Egitto. Diversi paesi africani hanno testato casi sospetti di Covid19 , ma per fortuna sono stati trovati negativi“: ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, a un meeting d’emergenza con i ministri della Sanità africani. “Nel 2% dei casi segnalati, il Coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l’avanzare dell’età del paziente e con le condizioni di salute sottostanti“. La Cina ha riferito di 76.288 casi confermati e 11.477 sarebbero in gravi condizioni.

Anche il numero totale di ricoveri è aumentato a oltre 20.800.

