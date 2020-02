25 Febbraio 2020 21:36

Coronavirus, è allarme in Calabria: scuole chiuse a Colosimi sino al 29 febbraio a scopo precauzionale

E’ allarme coronavirus anche in Calabria. A Colosimi, in provincia di Cosenza, le scuole di ogni ordine e grado il 23 e 24 febbraio sono rimaste chiuse per disinfezione e riapriranno il prossimo 2 marzo. “Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale, essendo giunte persone provenienti o transitate dalle zone considerate a rischio focolaio epidemiologico. Il tutto prodotto con ordinanza sindacale n 4/2020. Le persone sono state segnalate e monitorate secondo protocollo”, afferma il sindaco Giovanni Lucia.

