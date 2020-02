23 Febbraio 2020 20:00

Calabria, allarme coronavirus: coppia di Limbadi che rientrava dalla Lombardia è stata intercettata telefonicamente mentre era ancora in auto. I due sono in quarantena volontaria

Coronavirus Calabria- Una coppia di Limbadi che rientrava dalla Lombardia è stata intercettata telefonicamente mentre era ancora in auto e fatta arrivare a casa, messa in contatto con il Centro di riferimento regionale, e dal momento che non mostra nessun sintomo, messa in sorveglianza attiva a domicilio. I due si trovano quindi in quarantena volontaria in attesa di sviluppi anche se non hanno nessun sintomo particolare che possa presagire un contagio.

