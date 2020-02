Reggio Calabria, scuola materna denuncia autore di messaggio WhatsApp che annunciava falso caso di Coronavirus

24 Febbraio 2020 23:48

Reggio Calabria, la scuola materna ha denunciato l’autore

La Scuola Materna Baffy di Reggio Calabria, ha denunciato l’autore di un messaggio inviato su WhatsApp contenente false informazioni su un caso di Coronavirus presso la Scuola Materna. I titolari della scuola hanno prontamente provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti e hanno postato sulla loro pagina Facebook questo avviso: “In risposta al FALSO messaggio di chiusura Scuola Baffy relativo al caso di coronavirus, volevo informare che è stata esposta una DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE e PER DIFFUSIONE DI FALSE NOTIZIE di cui dovrà rispondere l’autore del messaggio di oggi che ha fatto girare sulle chat delle varie scuole.

Mi dispiace per tutti gli invidiosi o per chi cerca di spargere panico inutilmente, la Scuola Baffy è operativa come al solito! Se venite a trovarci, saremo liete di offrirvi delle BUONE CHIACCHIERE!”.

