L’Oms conferma: “gli animali da compagnia non trasmettono il coronavirus”

26 Febbraio 2020 11:44

Coronavirus: gli animali che fanno parte della famiglia dei cani, gatti, uccellini, piccoli roditori e pesci, non trasmettono in nessun modo il virus, né tantomeno sono portatori sani

In questo momento in cui il Coronavirus sta creando una paura diffusa anche nel nostro paese, dilaga più del virus stesso, una vera e propria pandemia informativa. Chiariamo che per quanto riguarda gli animali che fanno parte della famiglia: cani, gatti, uccellini, piccoli roditori e pesci, non trasmettono in nessun modo il virus, né tantomeno sono portatori sani.

Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani afferma: “La diffusione del Coronavirus sta avendo conseguenze in tanti ambiti in Italia, uno di questi anche il rapporto uomo/animale. Siamo preoccupati che la paura diffusa possa produrre un aumento degli abbandoni o un calo delle adozioni. Ripetiamo che questo virus non può essere trasmesso dagli animali domestici, pertanto non fatevi condizionare in negativo la vita in assenza di un reale pericolo. Diffidate anche dai veterinari che vi propongono di fare il test del coronavirus sui vostri animali, si tratta di falsi professionisti che cercano di lucrare, senza scrupoli, su un problema che va affrontato con serietà. Abbiamo già segnalato alla FNOVI – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e di Latina, un veterinario con studio a Scauri (LT) che diffonde, per meri scopi pubblicitari, tale messaggio allarmistico ed erroneo come se gli animali fossero responsabili della diffusione del virus”.

