Coronavirus, l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “grave minaccia per il mondo”

11 Febbraio 2020 10:18

Coronavirus, l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “con il 99% dei casi di coronavirus in Cina, è ancora un’emergenza per il Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo”

“Con il 99% dei casi di coronavirus in Cina, è ancora un’emergenza per il Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo“. E’ quanto afferma il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “E’ difficile credere che solo due mesi fa – prosegue- il coronavirus ci fosse completamente sconosciuto e oggi è arrivato a catturare l’attenzione dei media, dei mercati finanziari e dei leader politici”. “Fino ad oggi sono stati registrati 43mila casi di infezione da Coronavirus, il 99% dei quali in Cina, con 1.000 morti. L’85% delle persone colpite ha sintomi molto lievi, il 15% più gravi ma la mortalità è del 2%”. E’ quanto ha detto Emanuele Capobianco, direttore del Dipartimento Salute Croce Rossa Internazionale a Radio anch’io su Rai Radio1, sottolineando che “la Sars aveva una mortalità del 10%, la Mers del 35%, mentre la comune influenza dello 0,1%”.

