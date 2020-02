Coronavirus, allarme dermatologi: ecco le regole per evitare il contagio

18 Febbraio 2020 12:01

Coronavirus, Fabbrocini: “la pelle può contenere germi”

Gabriella Fabbrocini è nata a Napoli il 16 dicembre 1964. È direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” ed Professore Ordinario di Dermatologia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II. È Voluntary Assistant professor di Dermatologia e Chirurgia cutanea presso la Miller School di Medicina a Miami ed è, inoltre, responsabile del protocollo d’intesa tra l’Università di Miami e la Federico II. Dall’Ottobre 2017 è Direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università di Napoli Federico II.

È autrice di 364 pubblicazioni, 277 su riviste nazionali e internazionali impattate e/o indexate, con un valore di H index personale pari a 29 (Scopus 15/5/2019) e autore o coautore di 25 capitoli di libri internazionali e 29 nazionali. Ha partecipato ad oltre 500 convegni e congressi a carattere scientifico di rilevanza nazionale e internazionale. È esperta nel campo dell’acne, delle malattie infiammatorie della pelle (psoriasi, dermatite atopica, idrosadenite), della dermoscopia, dei melanomi, della fotodermatologia e dell’alopecia. Inoltre, dal 2010 ha attivato un ambulatorio dedicato alla Dermatologia preventiva e correttiva per i pazienti in chemioterapia “Ambulatorio del Corpo Ritrovato”.

Gabriella Fabbrocini è membro dell’Italian Acne Board and Mediterranean Acne Board, di cui è fondatrice. È membro del consiglio direttivo SIDEMAST e delle società American Academy of Dermatology, Women Italian Dermatologist’s Association, di cui è presidente. Dal 2008 è revisore di F1000 Medicine, gruppo che individua e recensisce gli articoli pubblicati nel campo delle scienze mediche e biologiche. Dal 2009 è editorialista di E-Medicine, la più importante Clinical Knowledge Base disponibile in internet. È presidente del Nuovo Volto della Dermatologia, congresso dedicato alle patologie infiammatorie cutanee che riunisce ogni anno esperti di rilevanza internazionale. Negli ultimi anni ha partecipato a più di cento comitati scientifici di vari congressi e convegni, tra cui “Hair and Nail and Anti-aging” a Capri, di cui la Prof.ssa Antonella Tosti, della Miller School University di Miami, è presidente. È membro dei comitati editoriali di oltre 5 riviste scientifiche e revisore di oltre 10 riviste scientifiche.

Valuta questo articolo