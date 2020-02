24 Febbraio 2020 23:48

Coronavirus a Reggio Calabria: l’istituto Alberghiero di Villa San Giovanni chiude per precauzione

Su disposizione del Sindaco F.F. di Villa San Giovanni, è stata disposta per due giorni la chiusura dell’istituto alberghiero reggino per precauzione dopo che un docente si è recato a Sant’Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, uno dei maggiori focolai di contagio del Coronavirus, nei giorni 19 e 20 Febbraio. Il docente dell’istituto si è recato a scuola e ha svolto regolarmente la lezione.

