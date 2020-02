Coronavirus, c’è il primo caso in Africa

14 Febbraio 2020 21:14

Il nuovo coronavirus cinese è arrivato anche in Africa, c’è il primo contagiato

Il coronavirus cinese è arrivato anche in Africa: confermato il primo caso in Egitto. Lo ha annunciato il ministro della Salute egiziano, specificando che si tratta di un paziente straniero ricoverato in isolamento in ospedale. Del paziente, non si conoscono altri dettagli.

