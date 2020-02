Coronavirus: un fondo di 2 milioni a sostegno degli Agenti di Commercio in difficoltà

29 Febbraio 2020 12:39

Il reggino Antonino Marcianò: “accolta la nostra proposta di istituire un fondo di 2.000.000 di euro a sostegno degli Agenti di Commercio in difficoltà a causa del coronavirus”

“Abbiamo sottoposto al Consiglio di Amministrazione Enasarco la richiesta di adozione di misure straordinarie volte a sostenere gli agenti. Siamo lieti di comunicare che la richiesta formulata dai Consiglieri Nazionali di FarePresto – Fiarc – Federagenti – Anasf è stata accolta dal Cd’A di Enasarco, che ha previsto lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro, che si tradurranno nel godimento di prestazioni le cui modalità di richiesta saranno stabilite per gli operatori e le attività delle aree colpite”.

“In questo momento, è necessario essere accanto ai lavoratori ed alle categorie produttive, con interventi mirati e focalizzati a dare supporto in un momento topico. Commettere degli errori, dal punto di vista delle strategie politiche ed economiche in questo momento potrebbe avere conseguenze molto gravi sul sistema economico del paese e dei singoli lavoratori. L’Enasarco ha accolto la nostra proposta per intervenire e tutelare i propri associati con delle misure ad hoc e tempestive. Altri hanno avanzato proposte velleitarie che mirano solamente a dividere gli operatori e non a tutelare la categoria. Le proposte di Fare Presto vanno in questa direzione e siamo ben felici che il presidente ed il Cda abbiano assunto delle decisioni importanti in questo senso”- con queste parole Nino Marcianò, Presidente Nazionale FIARC che partecipa alle elezioni del nuovo C.d.A con la lista Fare Presto, illustra con forza il punto di vista di chi quotidianamente opera per tutelare i diritti di una categoria che ha un ruolo importante nel complesso processo di creazione del valore economico: i Rappresentanti di commercio.

“Uno degli effetti certi che l’incredibile rincorrersi di voci e smentite per l’allarme sul coronavirus e sulle misure assunte sia a livello nazionale che locale – continua il Presidente Marcianò – non è solo quello di alzare la soglia di attenzione sull’incidenza epidemiologica. Tutto ciò ha una profonda ripercussione sul sistema economico, con forte penalizzazione di alcune categorie che di lavoratori che rischiano di vedere andare in fumo anni ed anni di lavoro”.

Oltre dunque all’importante stanziamento ottenuto per supportare tutta la categoria, le cui modalità di richiesta per gli operatori e le attività delle aree colpite saranno definite a breve, sarà attivato un tavolo di confronto per una soluzione compatibile con i vincoli di legge per valutare le modalità attuative della proposta di sospensione dei pagamenti avanzata dai Consiglieri Nazionali di FarePresto – Fiarc – Federagenti Anasf per.

