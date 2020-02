“Non ti ziccari i irita ‘nto nasu” e “mascherina in ascensore se c’è Ginu u faciolaru”: le 10 regole del reggino contro il Coronavirus

24 Febbraio 2020 23:47

Emergenza Coronavirus, ecco le 10 regole del reggino

Mentre in tutta Italia dilaga la psicosi per il Coronavirus e anche a Reggio Calabria non si parla d’altro, sui social network i reggini non hanno perso l’ironia. Come possiamo osservare nell’immagine di seguito, ecco le 10 regole del reggino per evitare il contaggio.

