Migranti, Open Arms a Pozzallo: maxi controlli al porto, applicato il protocollo Coronavirus

2 Febbraio 2020 13:36

A Pozzallo arriva la nave Open Arms: è il primo sbarco in Sicilia con controlli per il Coronavirus

Serrati i controlli medici al porto di Pozzallo, dove stamattina hanno preso il via le operazioni di sbarco dei 363 soccorsi in mare dalla ong spagnola. Si tratta del primo sbarco dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per Coronavirus. I migranti vengono sottoposti a un doppio controllo della temperatura corporea e tutti gli operatori presenti, sia poliziotti che infermieri e volontari della Protezione civile, sono dotati di mascherine. Per tali ragioni le operazioni di sbarco sono più lunghe del previsto. I migranti sono stati soccorsi in 5 diverse operazioni.

