Controlli a Sant’Agata Militello: 6 denunce e 5 segnalazioni per droga [DETTAGLI]

10 Febbraio 2020 15:23

Sant’Agata di Militello: servizi di controllo del territorio dei Carabinieri per il fine settimana, 6 persone denunciate e 5 segnalate alla Prefettura di Messina per uso personale di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, nel corso dell’ultimo fine settimana, hanno svolto dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e contrasto del consumo di sostanze stupefacenti ed alcooliche, nonché al controllo della circolazione stradale, impiegando personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, incrementando la presenza dell’Arma nei centri caratterizzati dalla presenza di numerosi locali notturni frequentati da moltissimi giovani che partecipano alla c.d. “movida”.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:

un 30enne, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti (ME) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché veniva sorpreso con circa 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

un 36enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per guida senza patente poiché sorpreso alla guida di un veicolo con patente sospesa;

un 39enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di P.S.;

un 19enne, che è stato deferito all’A.G. per il reato di guida in stato di ebrezza. Nella circostanza i Carabinieri hanno provveduto anche al ritiro del documento di guida;

un 45enne ed un 23enne, che sono stati deferiti all’A.G. per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente in quanto, alla guida di veicoli in apparente stato psicofisico alterato, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria per verificare se fossero alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con ritiro dei documenti di guida.

Inoltre, 5 persone, di età compresa tra i 17 ed i 40 anni, sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana detenute per uso personale, con il sequestro di 18 grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Valuta questo articolo