13 Febbraio 2020 18:34

Reggio Calabria, domani il premier Conte a Gioia Tauro: “al lavoro senza sosta per il nostro Paese”

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, domani 14 febbraio sarà a Gioia Tauro. E’ quanto riferisce il premier su Twitter, precisando che durante la visita incontrerà il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. “Domani sarò a Gioia Tauro con il ministro Peppe Provenzano per presentare il ‘Piano per il Sud. Al lavoro senza sosta per il nostro Paese”, scrive il Premier. L’evento è in programma alle ore 12 all’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi”.

