Conad: Lega, ‘governo assicuri coperture piano ristrutturazione’

19 Febbraio 2020 19:24

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Conad si è resa disponibile a ridurre gli oltre 3 mila esuberi previsti attualmente. Non ci sarà nessun licenziamento per tutto il 2020 e per attuare una riorganizzazione totale dell’azienda, per il rinnovo dei negozi e preservare i posti di lavoro sarà necessaria la cassa integrazione per migliaia di dipendenti. Ci preoccupa l’atteggiamento del governo che sembra non aver calcolato a quanto ammonta la reale spesa degli ammortizzatori sociali”. Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Claudio Durigon e Guido Guidesi. “Per salvare l’occupazione a migliaia di persone e preservare il futuro dell’azienda occorre non improvvisare e farsi trovare preparati. Il governo non scherzi sulla pelle dei lavoratori”, aggiungono.

